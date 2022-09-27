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Військкоми "опечатують" двері квартир росіян, які їх не впустили

Фото: військкоми "опечатують" двері квартир росіян, які їх не впустили (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії співробітники військкоматів почали "опечатувати" двері квартир, до яких не змогли потрапити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avtozak LIVE.

На двері квартир громадян РФ клеять записки із проханням зв'язатися з військкоматом.

При цьому такі "пломби" ніяк не регламентуються російським законодавством.

Нагадаємо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації", росіяни почали масово їхати з країни.

Їм уже почали вручати повістки на кордоні з Грузією.

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