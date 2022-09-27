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Военкомы "опечатывают" двери квартир россиян, которые их не впустили

Фото: военкомы "опечатывают" двери квартир россиян, которые их не впустили (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России сотрудники военкоматов начали "опечатывать" двери квартир, в которые не смогли попасть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avtozak LIVE.

На двери квартир граждан РФ клеят записки с просьбой связаться с военкоматом.

При этом подобные "пломбы" никак не регламентируются российским законодательством.

Напомним, после объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации", россияне начали массово уезжать из страны.

Им уже начали вручать повестки на границе с Грузией.

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