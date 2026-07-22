Військкоми в Білорусі будуть "мотивувати" до роботи, а інакше - армія

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив відправити "нероб" до армії. В Міноборони Білорусі вже придумали, як це зробити.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА .

Хренін зазначив, що не йдеться про те, щоб взяти когось "на перевиховання". За його словами, "нероб" забиратимуть до армії, щоб "удосконалювати бойову підготовку наших людей".

Він також повідомив, що пропонував залучити до виконання завдання диктатора військових комісарів у регіонах.

"Я доповів, як буде виконуватися доручення глави держави. До цієї роботи зараз будуть залучені військові комісари, які найближчим часом проведуть спільні наради з керівниками місцевих органів влади на місцях і визначать послідовність дій", - заявив Хренін.

Він зауважив, що військові комісари "не сидітимуть у кабінетах", а будуть виїжджати у поля на сільськогосподарські підприємства", організовувати з ними взаємодію та надавати допомогу і підтримку.

"Ну, а хто зовсім не захоче працювати - ми призовемо на військові збори, де підвищимо їхню бойову підготовку, як цього вимагав президент", - підкреслив Хренін.