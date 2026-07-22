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Военкомы в Беларуси будут "мотивировать" к работе, а иначе - армия

15:36 22.07.2026 Ср
2 мин
Военные комиссары будут искать "бездельников" прямо на полях
aimg Валерий Ульяненко
Военкомы в Беларуси будут "мотивировать" к работе, а иначе - армия Фото: белорусские военные (Getty Images)
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил отправить "бездельников" в армию. В Минобороны Беларуси уже придумали, как это сделать.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.

Хренин отметил, что речь не идет о том, чтобы взять кого-то "на перевоспитание". По его словам, "бездельников" будут забирать в армию, чтобы "совершенствовать боевую подготовку наших людей".

Он также сообщил, что предлагал привлечь к выполнению задачи диктатора военных комиссаров в регионах.

"Я доложил, как будет выполняться поручение главы государства. К этой работе сейчас будут привлечены военные комиссары, которые в ближайшее время проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах и определят последовательность действий", - заявил Хренин.

Он отметил, что военные комиссары "не будут сидеть в кабинетах", а будут выезжать в поля на сельскохозяйственные предприятия", организовывать с ними взаимодействие и оказывать помощь и поддержку.

"Ну, а кто совсем не захочет работать - мы призовем на военные сборы, где повысим их боевую подготовку, как этого требовал президент", - подчеркнул Хренин.

Что предшествовало

Вчера Александр Лукашенко начал пугать белорусов насильственным переводом из гражданских в военные. Он заявил, что есть несколько "вин", за которые граждане могут оказаться в армии.

В частности, на военную службу могут отправить тех, кто не исполняет свои обязанности и нарушает трудовую дисциплину во время жатвы. Лекашенко заметил, что это касается как обычных работников, так и чиновников всех уровней.

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