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Військкомат у Вінниці "анонсував" свято для дітей. В Україні розвінчали черговий фейк РФ

Архівне фото: В Україні розвінчали черговий фейк РФ про військкомат (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни запустили фейк про нібито проведення Вінницьким обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки свята для дітей. Це спроба дискредитації процесу мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

"Мережею шириться фейкова афіша щодо проведення Вінницьким обласним ТЦК та СП святкового заходу для дітей і їх батьків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазначена інформація не відповідає дійсності та є творінням російської пропаганди, спрямованої на дискредитацію процесу мобілізації, спробою ворожих сил спекулювати на вразливих темах родинних свят і дитинства.

У військкоматі звернули увагу громадян на те, що військові об'єкти не можуть бути місцем проведення масових заходів, особливо із залученням цивільного населення та дітей. 

Найгучніші фейки Кремля за останній час

Нещодавно Міноборони повідомило про створення шахраями фейкового акаунту в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Також у мережі "гуляє" неправдива інформація про начебто "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ.

Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що російські пропагандисти на початку грудня розповсюдили фейкову інформацію про начебто мобілізацію всіх українських жінок до 60 років.

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Російська ФедераціяВінницяМобілізація в Україні