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"Військкомат нікого не пошкодує": у Росії чоловікам заборонили виїжджати з регіонів

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Четвер 22 вересня 2022 00:05
"Військкомат нікого не пошкодує": у Росії чоловікам заборонили виїжджати з регіонів Фото: У Росії військовозобов'язаним заборонили виїжджати з регіонів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

З Курській області РФ заборонили виїжджати чоловікам, які підлягають мобілізації. Водночас ті, хто перебуває за межами регіону, повинні протягом трьох днів повернутися на місце своєї реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOTA, що оприлюднило заяву військового комісара Курської області Володимира Родіонова.

Воєнком зазначив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку.

"Військкомат нікого не жалітиме", - наголосив Родіонов. Він додав, що "захищати" РФ будуть всі.

Окрім цього, як пишуть російські пропагандисти, чоловікам заборонили виїжджати за межі регіонів також у Самарській області й у Дагестані та Татарстані.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян. Зокрема, він заявив про початок мобілізації в країні.

Згодом у деяких містах Росії почалися мітинги. Більш детально про протести ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

До слова, головномандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що Збройні сили України знищать всіх, хто прийде зі зброєю на нашу землю, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацією.

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