"Военкомат никого не пожалеет": в России мужчинам запретили выезжать из регионов
Из Курской области РФ запретили выезжать мужчинам, подлежащим мобилизации. В то же время, находящиеся за пределами региона должны в течение трех дней вернуться на место своей регистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTA, что обнародовало заявление военного комиссара Курской области Владимира Родионова.
Военком отметил, что военнообязанные должны ожидать повестку.
"Военкомат никого не будет жалеть", - подчеркнул Родионов. Он добавил, что "защищать" РФ будут все.
Кроме того, как пишут российские пропагандисты, мужчинам запретили выезжать за пределы регионов в Самарской области и в Дагестане и Татарстане.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В частности, он заявил о начале мобилизации в стране.
Впоследствии в некоторых городах России начались митинги. Более подробно о протестах вы можете узнать в материале РБК-Украина.
К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уничтожат всех, кто придет с оружием на нашу землю, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.
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