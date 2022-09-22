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"Военкомат никого не пожалеет": в России мужчинам запретили выезжать из регионов

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 00:05
"Военкомат никого не пожалеет": в России мужчинам запретили выезжать из регионов Фото: В России военнообязанным запретили выезжать из регионов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Из Курской области РФ запретили выезжать мужчинам, подлежащим мобилизации. В то же время, находящиеся за пределами региона должны в течение трех дней вернуться на место своей регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOTA, что обнародовало заявление военного комиссара Курской области Владимира Родионова.

Военком отметил, что военнообязанные должны ожидать повестку.

"Военкомат никого не будет жалеть", - подчеркнул Родионов. Он добавил, что "защищать" РФ будут все.

Кроме того, как пишут российские пропагандисты, мужчинам запретили выезжать за пределы регионов в Самарской области и в Дагестане и Татарстане.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. В частности, он заявил о начале мобилизации в стране.

Впоследствии в некоторых городах России начались митинги. Более подробно о протестах вы можете узнать в материале РБК-Украина.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Вооруженные силы Украины уничтожат всех, кто придет с оружием на нашу землю, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались или по мобилизации.

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