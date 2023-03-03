Війська та техніка РФ мають залишити Запорізьку АЕС, - заява Євросоюзу

Війська та військова техніка Росії мають залишити Запорізьку атомну електростанцію, контроль над стратегічним об'єктом має бути повернутий Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Євросоюзу, опубліковану після засідання ОБСЄ.

"Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з недавніми вибухами біля Запорізької АЕС та продовженням дій Росії щодо незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції", – йдеться у заяві.

У Євросоюзі також зазначили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є абсолютно неприйнятною.

"Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ, спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, у тому числі шляхом постійної присутності експертів та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї та прилеглої інфраструктури", - наголошується в заяві.