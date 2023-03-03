Війська та техніка РФ мають залишити Запорізьку АЕС, - заява Євросоюзу

Війська та військова техніка Росії мають залишити Запорізьку атомну електростанцію, контроль над стратегічним об'єктом має бути повернутий Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Євросоюзу, опубліковану після засідання ОБСЄ.
"Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з недавніми вибухами біля Запорізької АЕС та продовженням дій Росії щодо незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції", – йдеться у заяві.
У Євросоюзі також зазначили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є абсолютно неприйнятною.
"Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ, спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, у тому числі шляхом постійної присутності експертів та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї та прилеглої інфраструктури", - наголошується в заяві.
Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв, що ротація групи експертів організації, які перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується понад три тижні.
Нагадаємо, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС. Україна закликала Захід відреагувати.
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