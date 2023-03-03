Войска и техника РФ должны покинуть Запорожскую АЭС, - заявление Евросоюза

Войска и военная техника России должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию, контроль над стратегическим объектом должен быть возвращен Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросоюза, опубликованное после заседания ОБСЕ.
"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с недавними взрывами возле Запорожской АЭС и продолжением действий России по незаконной оккупации и установлению контроля над объектом. Ситуация может быть решена только путем полного вывода российских войск и техники с территории станции", – говорится в заявлении.
В Евросоюзе также отметили, что безответственная ядерная риторика России абсолютно неприемлема.
"Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ, направленные на усиление ядерной безопасности в Украине, в том числе путем постоянного присутствия экспертов и прекращения всех боевых действий на территории ЗАЭС и вокруг нее и близлежащей инфраструктуры", - отмечается в заявлении.
Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ротация группы экспертов организации, которые находятся на площадке Запорожской АЭС, задерживается более трех недель.
Напомним, что Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС. Украина призвала Запад отреагировать.
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