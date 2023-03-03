Войска и техника РФ должны покинуть Запорожскую АЭС, - заявление Евросоюза

Войска и военная техника России должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию, контроль над стратегическим объектом должен быть возвращен Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросоюза, опубликованное после заседания ОБСЕ.

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с недавними взрывами возле Запорожской АЭС и продолжением действий России по незаконной оккупации и установлению контроля над объектом. Ситуация может быть решена только путем полного вывода российских войск и техники с территории станции", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе также отметили, что безответственная ядерная риторика России абсолютно неприемлема.

"Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ, направленные на усиление ядерной безопасности в Украине, в том числе путем постоянного присутствия экспертов и прекращения всех боевых действий на территории ЗАЭС и вокруг нее и близлежащей инфраструктуры", - отмечается в заявлении.