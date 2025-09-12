Войска РФ снова используют трубу для прорыва на фронте: в DeepState показали где именно
Российские военные пытаются добираться до Купянска по подземным трубам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Deep State.
Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения российские военные используют специально разработанные лежанки на колесах и электросамокаты там, где позволяет высота.
По данным аналитиков, до окрестностей Купянска можно добраться примерно за 4 суток. По маршруту сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.
Таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги.
Как считают в Deep State, в самом Купянске уже есть позиции для взлета пилотов.
"Проблемы создает и отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником, из-за чего много куда нельзя осуществлять поражение. Кроме того, местные делятся с ними едой", - пишут аналитики Deep State.
Сейчас в сети появилось видео, будто такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле оно снято возле Купянска, уверяют военные аналитки.
Впервые российские войска использовали подземную трубу, чтобы зайти в тыл украинских позиций в Авдеевке в январе 2024 года.
Второй раз армия РФ использовала эту же тактику в марте 2025 года: попытались подойти к Судже в Курской области по трубе газопровода.
"Так, диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа. Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки ДШВ", - рассказали в управлении коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.