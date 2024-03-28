Війська РФ знову скинули авіабомбу на Бєлгородську область, - ЗМІ

За даними російського видання, таку бомбу вбуло виявлено вчора, 27 березня, в районі села Безсонівка в Бєлгородському районі.

Джерела ЗМІ також вказують, що знищення боєприпасу відбулося сьогодні. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

На карті село Безсонівка в Бєлгородській області РФ, в районі якого було виявлено скинуту авіабомбу (фото: скрін google.com/maps)

Російські ВПС скидають бомби на Бєлгородську область

Видання пише, що за останній тиждень вже відомо про дев'ять авіабомб ФАБ, що падали в Бєлгородській області.

Зауважимо, що перед цим стало відомо про черговий авіаудар РФ із застосуванням ФАБ-250 по території цього регіону. За даними російської преси, одну таку бомбу було виявлено 22 березня в районі села Шалаєве Валуйського міського округу, а іншу знайшли за 5 км від села Казинка цього ж округу.

А до цього скинути росавіацією ФАБ-250 було знайдено 18 лютого в селі Солоти Бєлгородської області. Тоді влада евакуювала близько 150 місцевих жителів, а саму бомбу ліквідували на полігоні.

Додамо, що збільшення авіаударів РФ по цій області відбувається на тлі триваючого рейду російських добровольців, які 12 березня прорвали кордон із РФ та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.