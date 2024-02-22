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Російський літак скинув авіабомбу на Бєлгородську область, - ЗМІ

Бєлгородська область, Четвер 22 лютого 2024 15:41
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Російський літак скинув авіабомбу на Бєлгородську область, - ЗМІ Архівне фото: Російський літак скинув авіабомбу на Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський літак днями скинув на Бєлгородську область авіаційну бомбу ФАБ-250. Однак офіційна влада про це промовчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Видання пише, що 18 лютого в селі Солоти було знайдено ФАБ-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.

Російський літак скинув авіабомбу на Бєлгородську область, - ЗМІ

Скриншот: Місце падіння бомби (google.com/maps)

"У Валуйському міському окрузі в селі Солоти знайдено і ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків", - написав Гладков.

Росіяни скидають бомби на окуповані території України

На початку січня окупанти з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків і велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

А у вересні російські війська завдали авіаудару по житлових будинках окупованої Нової Каховки. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео.

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