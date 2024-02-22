Російський літак скинув авіабомбу на Бєлгородську область, - ЗМІ
Російський літак днями скинув на Бєлгородську область авіаційну бомбу ФАБ-250. Однак офіційна влада про це промовчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Видання пише, що 18 лютого в селі Солоти було знайдено ФАБ-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини її появи.
Скриншот: Місце падіння бомби (google.com/maps)
"У Валуйському міському окрузі в селі Солоти знайдено і ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків", - написав Гладков.
Росіяни скидають бомби на окуповані території України
На початку січня окупанти з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків і велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.
А у вересні російські війська завдали авіаудару по житлових будинках окупованої Нової Каховки. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео.
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