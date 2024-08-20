Війська РФ знову просунулися Донецькій та Луганській областях: карти ISW

Країна-агресор продовжує свої спроби окупувати нові території України. Останні геолокаційні кадри фіксують просування росіян у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російський воєнкор 18 серпня заявив, що війська РФ просунулися на південь від Глибокого, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

У неділю та понеділок, 18 та 19 серпня, росіяни продовжували наступальні операції в районі Липців, Глибокого та Вовчанська.

Харківське угруповання військ України 19 серпня повідомило, що російські сили продовжують перегрупування та ротацію особового складу на північ і північний схід від Харкова.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри від 18 та 19 серпня вказують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоселівського (південний схід від Куп'янська) та на південний захід від Андріївки (на захід від Сватового).

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ також просунулися в районі Табаївки, Піщаного та Макіївки, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Операція №3 - Донецька область

Міноборони РФ 19 серпня заявило, що російські війська захопили залізничну станцію Виїмка, на південний схід від Виїмки (південний схід від Сіверська). За заявою російського воєнкора, росіяни також просунулися на схід від залізничної станції, хоча ISW не спостерігав візуальних свідчень нещодавніх російських наступів у цих районах.

Один із російських воєнкорів заявив, що війська РФ захопили та зачистили укріплення ЗСУ на схід від Жовтневого у східній частині Часового Яру, проте ISW не бачив візуальних доказів цієї заяви.

У понеділок, 19 серпня, згідно з заявою Міноборони РФ, підрозділи Центрального угруповання військ Росії захопили Залізне (на південний схід від Торецька), а відомий воєнкор сказав, що росіяни також просунулися через електропідстанцію на захід від Залізного і рухаються до Нелипівки.

Декілька воєнкорів РФ додатково заявили, що росіяни захопили весь Нью-Йорк і зачищають позиції в північній частині населеного пункту, щоб наступати на північ у напрямку Нелипівки, підтримуючи зусилля з просування до Нелипівки із західної частини Залізного.

Деякі російські блогери також заявили, що війська РФ просунулися до південної частини Нелипівки та зміцнюють нові позиції у населеному пункті.

Проте ISW поки що не спостерігав візуального підтвердження жодної з цих заяв, а також досі не має візуальних доказів того, що російські сили контролюють увесь Нью-Йорк.

Геолокаційні кадри від 18 серпня, на яких відно прапор РФ у південній частині Завітного (на південний схід від Покровська), вказують на те, що російські війська нещодавно захопили це село, а також населений пункт трохи північніше - Новобажане.

Російські блогери повідомили, що війська РФ просуваються до Комишівки та Пташиного, і що ЗСУ відступають із цих населених пунктів, щоб уникнути тактичного оточення. Деякі воєнкори також стверджували, що росіяни досягли околиць Гродівки та Новогродівки, але ISW не спостерігав візуального підтвердження присутності російських військ у жодному з цих населених пунктів.

У понеділок, 19 серпня, російські війська продовжили наступальні дії на захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Зокрема, мова йде про наступ в районі Красногорівки та Георгіївки.

У той же час, геолокаційні кадри від 17 липня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній частині Павлівки (трохи на південний захід від Вугледару). 18 та 19 серпня ворог продовжив наземні атаки в районі Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного та Вугледару.

У понеділок, 19 серпня, позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не було.

"Південна вісь"

Російський воєнкор заявив, що 19 серпня на заході Запорізької області відбувалися позиційні бої.

19 серпня позиційні бої продовжились на лівобережжі Херсонської області.