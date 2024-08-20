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Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

Вторник 20 августа 2024 05:12
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Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Страна-агрессор продолжает свои попытки оккупировать новые территории Украины. Последние геолокационные кадры фиксируют продвижение россиян в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российский военкор 18 августа заявил, что войска РФ продвинулись к югу от Глубокого, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

В воскресенье и понедельник, 18 и 19 августа, россияне продолжали наступательные операции в районе Липцев, Глубокого и Волчанска.

Харьковская группировка войск Украины 19 августа сообщила, что российские силы продолжают перегруппировку и ротацию личного состава к северу и северо-востоку от Харькова.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 18 и 19 августа указывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Новоселовского (юго-восток от Купянска) и к юго-западу от Андреевки (западнее Сватово).

Российские военкоры утверждали, что войска РФ также продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Минобороны РФ 19 августа заявило, что российские войска захватили железнодорожную станцию Выемка, к юго-востоку от Выемки (юго-восток от Северска). По заявлению российского военкора, россияне также продвинулись к востоку от железнодорожной станции, хотя ISW не наблюдал визуальных свидетельств недавних российских наступлений в этих районах.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

Один из российских военкоров заявил, что войска РФ захватили и зачистили укрепление ВСУ к востоку от Жовтневого в восточной части Часового Яра, однако ISW не видел визуальных доказательств этого заявления.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

В понедельник, 19 августа, согласно заявлению Минобороны РФ, подразделения Центральной группировки войск России захватили Зализное (к юго-востоку от Торецка), а известный военкор сказал, что россияне также продвинулись через электроподстанцию к западу от Зализного и движутся к Нелиповке.

Несколько военкоров РФ дополнительно заявили, что россияне захватили весь Нью-Йорк и зачищают позиции в северной части населенного пункта, чтобы наступать на север в направлении Нелиповки, поддерживая усилия по продвижению к Нелиповке из западной части Зализного.

Некоторые российские блогеры также заявили, что войска РФ продвинулись в южную часть Нелиповки и укрепляют новые позиции в населенном пункте.

Однако ISW пока не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих заявлений, а также до сих пор не имеет визуальных доказательств того, что российские силы контролируют весь Нью-Йорк.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

Геолокационные кадры от 18 августа, на которых видно флаг РФ в южной части Заветного (к юго-востоку от Покровска), указывают на то, что российские войска недавно захватили данное село, а также населенный пункт чуть севернее - Новожеланное.

Российские блогеры сообщили, что войска РФ продвигаются к Комышевке и Птичьему, и что ВСУ отступают из этих населенных пунктов с чтобы избежать тактического окружения. Некоторые военкоры также утверждали, что россияне достигли окраин Гродовки и Новогродовки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения присутствия российских войск ни в одном из этих населенных пунктов.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

В понедельник, 19 августа, российские войска продолжили наступательные действия к западу от Донецка, но не добились никаких подтвержденных успехов. В частности, речь идет о наступлении в районе Красногоровки и Георгиевки.

В то же время, геолокационные кадры от 17 июля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северо-западной части Павловки (чуть юго-западнее Угледара). 18 и 19 августа враг продолжил наземные атаки в районе Константиновки, Парасковиевки, Водяного и Угледара.

В понедельник, 19 августа, позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

"Южная ось"

Российский военкор заявил, что 19 августа на западе Запорожской области позиционные бои.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

19 августа позиционные бои продолжились на левобережье Херсонской области.

Войска РФ вновь продвинулись Донецкой и Луганской областях: карты ISW

Напомним, что с к вечеру 19 августа, на фронта с начала суток зафиксировали 154 боевых столкновения. Более трети боев произошли на Покровском направлении.

В свою очередь власти разных уровней призывают жителей к эвакуации. В частности, жителей Покровска, Миргорода и Селидово.

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