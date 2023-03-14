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Війська РФ знову обстріляли Сумську область: постраждало три громади

Фото: війська РФ обстріляли три громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 14 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій трьох громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї - 51 "прильот"/постріл", - йдеться в повідомленні.

  • Середино-Будська громада: зранку з гелікоптера здійснено ракетний обстріл околиць міста Середина-Буда (5 "приходів"). Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.
  • Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни стріляли з АГС (до 20 пострілів), мінометів (12 "прильотів") та артилерії (7 "прильотів").
  • Шалигинська громада перебувала під артобстрілом з САУ - 7 "прильотів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 13 березня, російські війська обстріляли Сумську область. За добу зафіксовано 94 "прильоти".

Того ж дня окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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Сумська областьВійна Росії проти України