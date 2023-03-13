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Війська РФ знову обстріляли Сумську область: було понад 90 "прильотів"

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Сумська область, Понеділок 13 березня 2023 21:59
Війська РФ знову обстріляли Сумську область: було понад 90 "прильотів" Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. За добу зафіксовано 94 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій шістьох громад. Було зафіксовано 94 "прильоти" - з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), 2 ракетних прильоти, а також скидання 4 вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ)", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару по селищу Зноб-Новгородське загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Також по території громади окупанти стріляли з артилерії.

В Есманській громаді під обстріл росіян потрапила околиця села Бачівськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі.

Унаслідок артилерійського обстрілу по місту Середина-Буда пошкоджено чотири приватні житлові будинки та гараж. Також по території громади були мінометний та артилерійський обстріли.

З артилерії окупанти обстріляли Шалигинську громаду, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли аграрний ліцей у Сумській області , внаслідок чого загинула людина.

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