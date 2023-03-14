RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ снова обстреляли Сумскую область: пострадали три общины

Фото: войска РФ обстреляли три общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 14 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий трех общин: Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской. Было зафиксировано 6 вражеских обстрелов из разных видов оружия - 51 "прилет"/выстрел", - говорится в сообщении.

  • Середино-Будская община: утром с вертолета совершен ракетный обстрел окрестностей города Середина-Буда (5 "приходов"). Обстрелом поврежден частный жилой дом.
  • Белопольская община: в течение дня по территории общины россияне стреляли из АГС (до 20 выстрелов), минометов (12 "прилетов") и артиллерии (7 "прилетов").
  • Шалыгинская община находилась под артобстрелом из САУ - 7 "прилетов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 13 марта, российские войска обстреляли Сумскую область. За сутки зафиксировано 94 "прилета".

В тот же день оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины