Війська РФ знову обстріляли Сумську область: постраждало три громади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій трьох громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї - 51 "прильот"/постріл", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 13 березня, російські війська обстріляли Сумську область. За добу зафіксовано 94 "прильоти".

Того ж дня окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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