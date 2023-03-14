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Войска РФ снова обстреляли Сумскую область: пострадали три общины

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Сумская область, Вторник 14 марта 2023 21:32
Войска РФ снова обстреляли Сумскую область: пострадали три общины Фото: войска РФ обстреляли три общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 14 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий трех общин: Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской. Было зафиксировано 6 вражеских обстрелов из разных видов оружия - 51 "прилет"/выстрел", - говорится в сообщении.

  • Середино-Будская община: утром с вертолета совершен ракетный обстрел окрестностей города Середина-Буда (5 "приходов"). Обстрелом поврежден частный жилой дом.
  • Белопольская община: в течение дня по территории общины россияне стреляли из АГС (до 20 выстрелов), минометов (12 "прилетов") и артиллерии (7 "прилетов").
  • Шалыгинская община находилась под артобстрелом из САУ - 7 "прилетов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 13 марта, российские войска обстреляли Сумскую область. За сутки зафиксировано 94 "прилета".

В тот же день оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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