Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей: понад 30 "прильотів"

У четвер, 2 лютого, прокремлівські війська знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Усього було зафіксовано 34 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, у період з 11:15 до 11:45 окупанти завдавали ударів по селу Студенок, імовірно з міномета 120 мм. Зафіксовано 13 "прильотів".

При цьому з 12:07 до 12:30 військові зафіксували 6 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, у напрямку села Грем'яч.

Крім того, з 12:10 до 12:15 росіяни, ймовірно, з міномета 120 мм стріляли по району села Толстодубове. Виявлено три "прильоти".

Також росіяни, ймовірно, з міномета 120 мм стріляли в районі села Тимоновичі в період з 13:35 до 14:05. Військові повідомили про 12 "прильотів".

Нагадаємо, 30 січня російські війська обстрілювали кордон Сумської області. Зокрема, Білопільську та Єсманьську громади.

Крім того, 1 лютого росіяни атакували населений пункт Єліне (Чернігівська область). Загинули четверо людей, ще один отримав поранення.

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