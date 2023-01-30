Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 18 "прильотів"

У понеділок, 30 січня, російські окупаційні війська обстрілювали межу Сумської області. Зокрема, Білопільську та Єсманьську громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

З 10:30 територією Єсьманської громади був мінометний обстріл. Тоді було зафіксовано сім "прильотів". Другий обстріл громади за добу стався о 16:20 - зафіксовано один "приліт".

По Білопільській громаді росіяни здійснили артилерійський обстріл. Усього було 10 "прильотів".

На територію Великописарівської громади окупанти скинули з безпілотника вісім вибухових пристроїв на зразок ВОГ.

За добу на території Сумської області було зафіксовано 18 прильотів.

"Попередньо - у всіх випадках без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Усього було зафіксовано 32 "прильоти".

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