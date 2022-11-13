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Війська РФ знову обстріляли Нікопольський район: є поранені

Фото: російські війська обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі, 13 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Двоє поранених і десятки понівечених будинків… Уночі від ворожого вогню вкотре потерпала Нікопольщина. Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади", - йдеться у публікації.

Чиновник зазначив, що найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіло близько 40 снарядів російських окупантів.

"Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості", - повідомив Резніченко.

У Нікополі від ворожих обстрілів було пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газопроводів та ліній електропередач.

Крім того, снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та приватному дворі. Пожежники вже загасили полум'я. Також від обстрілів постраждали місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

"У Марганецькій громаді людей не зачепило. Побиті приватні будинки", - розповів голова ОДА.

Наслідки російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області вночі 13 листопада (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, перед цим, увечері 12 листопада, російські військові били з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Раніше вночі 12 листопада загарбники обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Перед цим, 11 листопада, окупанти також обстрілювали Нікопольський район.

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