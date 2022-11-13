RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ снова обстреляли Никопольский район: есть раненые

Фото: российские войска обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области этой ночью, 13 ноября. В результате вражеской атаки ранения получили две женщины, которые были доставлены в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Двое раненых и десятки изуродованных домов... Ночью от вражеского огня в очередной раз страдала Никопольщина. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины", - говорится в публикации.

Чиновник отметил, что больше всего пострадал Никополь, куда прилетели около 40 снарядов российских оккупантов.

"Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести", - сообщил Резниченко.

В Никополе от вражеских обстрелов были повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

Кроме того, снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пожарные уже потушили пламя. Также от обстрелов пострадали местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

"В Марганецкой общине людей не задело. Побиты частные дома", - рассказал глава ОГА.

Последствия российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области ночью 13 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, перед этим, вечером 12 ноября, российские военные били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

Ранее ночью 12 ноября захватчики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.

Перед этим, 11 ноября, оккупанты тоже обстреливали Никопольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьОбстріл