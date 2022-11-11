Росіяни надвечір обстріляли Дніпропетровську область: є поранені
Ввечері 11 листопада російські окупаційні війська знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Цього разу під обстріл РСЗВ і важкої артилерії потрапила Марганецька громада.
Поранили двох чоловіків - 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють іхній стан як середньої тяжкості.
Деталі обстрілу з’ясовуються.
Вчора, 10 листопада, росіяни влучили по трьох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.
Крім того, окупанти 8 листопада обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.
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