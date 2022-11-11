Росіяни надвечір обстріляли Дніпропетровську область: є поранені

Фото: реактивні набої російських окупантів влучили по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області (GettyImage)

Ввечері 11 листопада російські окупаційні війська знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.