ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни надвечір обстріляли Дніпропетровську область: є поранені

Новость на русском →
Дніпропетровська область , П'ятниця 11 листопада 2022 20:39
Росіяни надвечір обстріляли Дніпропетровську область: є поранені Фото: реактивні набої російських окупантів влучили по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ввечері 11 листопада російські окупаційні війська знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Цього разу під обстріл РСЗВ і важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Поранили двох чоловіків - 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні. Медики оцінюють іхній стан як середньої тяжкості.

Деталі обстрілу з’ясовуються.

Вчора, 10 листопада, росіяни влучили по трьох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

Крім того, окупанти 8 листопада обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі