Війська РФ знову атакують Україну "Шахедами": де помітили дрони

Російські війська вдруге за ніч із 25 на 26 лютого запустили територією України ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові зафіксували ворожі дрони-камікадзе у північно-східній частині Харківської області. Наголошується, що "Шахеди" рухаються південним курсом.

Атака росіян по Україні 25 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони ППК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро.