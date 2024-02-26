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Війська РФ знову атакують Україну "Шахедами": де помітили дрони

Понеділок 26 лютого 2024 01:36
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Війська РФ знову атакують Україну "Шахедами": де помітили дрони Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдруге за ніч із 25 на 26 лютого запустили територією України ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові зафіксували ворожі дрони-камікадзе у північно-східній частині Харківської області. Наголошується, що "Шахеди" рухаються південним курсом.

Війська РФ знову атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де помітили дрони

Атака росіян по Україні 25 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила Україною кілька груп "Шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони ППК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро.

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