Войска РФ снова атакуют Украину "Шахедами": где заметили дроны

Российские войска второй раз за ночь с 25 на 26 февраля запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные зафиксировали вражеские дроны-камикадзе в северо-восточной части Харьковской области. Отмечается, что "Шахеды" движутся южным курсом.

Атака россиян по Украине 25 февраля

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Украине несколько групп "Шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны ППК "Восток" уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр.



