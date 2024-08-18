Війська РФ здійснили масовану атаку у бік Торецька: які втрати ворога

Російські окупанти зранку 18 серпня здійснили масовану атаку у напрямку Торецька Донецької області. Сили оборони України зупинили штурм і завдали ворогу втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції українських військ та просунутися у бік Торецька.
Сили оборони зупинили ворожу атаку, втрат позицій не допущено.
За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.
"Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм", - додають у Генштабі ЗСУ.
скриншот deepstatemap.live
Найгарячішим напрямком фронті залишається Покровський. Проте за останній час збільшилася кількість ворожих атак на Торецькому та Лиманському напрямках.
На фронті за останню добу зафіксовано 139 бойових зіткнень. З них на Покровському напрямку - 46, на Лиманському - 24, Торецькому - 19.
При цьому українські сили продовжують наступальну операцію у Курській області. Україна змогла взяти під контроль десятки населених пунктів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення ще одного моста у Курській області. Командувач Микола Олещук показав відео бойової роботи української авіації.
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