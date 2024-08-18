Війська РФ здійснили масовану атаку у бік Торецька: які втрати ворога

Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції українських військ та просунутися у бік Торецька.

Сили оборони зупинили ворожу атаку, втрат позицій не допущено.

За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.

"Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм", - додають у Генштабі ЗСУ.

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