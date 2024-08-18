Не лише Покровський. На яких напрямках фронту збільшилася кількість атак окупантів

На фронті за добу зафіксовано 139 бойових зіткнень. Кількість ворожих атак збільшилася не лише на Покровському напрямку, але й на Лиманському та Торецькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і техніки противника, уразили дев’ять артилерійських систем та ще два важливих об'єкти окупантів.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Куп’янський. За добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.

Лиманський. Ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.

Сіверський. Українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Виїмки та Переїзного.

Краматорський. Окупанти атакували 12 разі поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована.

Торецький. Ворог за підтримки авіації здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

Покровський. Українські захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне та Завітне. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Курахівський. Сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки.

Времівський. Противник здійснив три атаки наших позицій неподалік Вугледара.

Придніпровський. Зафіксовано дві спроби ворога захопити позиції ЗСУ, без успіху.

На кордоні з Сумською областю противник з території РФ задіює авіацію для ударів по районах українських населених пунктів.