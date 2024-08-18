RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага

Фото: россияне совершили массированную атаку в сторону Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области. Силы обороны Украины остановили штурм и нанесли врагу потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Сегодня утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецка.

Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.

По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

"Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм", - добавляют в Генштабе ВСУ.

скриншот deepstatemap.live

 

Ситуация на фронте

Самым горячим направлением на фронте остается Покровский. Однако за последнее время увеличилось количество вражеских атак на Торецком и Лиманском направлениях.

На фронте за последние сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Из них на Покровском направлении - 46, на Лиманском - 24, Торецком - 19.

При этом украинские силы продолжают наступательную операцию в Курской области. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении еще одного моста в Курской области. Командующий Николай Олещук показал видео боевой работы украинской авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины