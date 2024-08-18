Войска РФ совершили массированную атаку в направлении Торецка: какие потери врага

Ситуация на фронте

Самым горячим направлением на фронте остается Покровский. Однако за последнее время увеличилось количество вражеских атак на Торецком и Лиманском направлениях.

На фронте за последние сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Из них на Покровском направлении - 46, на Лиманском - 24, Торецком - 19.

При этом украинские силы продолжают наступательную операцию в Курской области. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении еще одного моста в Курской области. Командующий Николай Олещук показал видео боевой работы украинской авиации.

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