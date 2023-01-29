Війська РФ завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з артилерії та мінометів

Так, у період з 12:20 до 12:30 окупанти вісім разів завдали ударів у районі села Хрінівка приблизно з міномета 120 мм.

При цьому з 12:30 до 12:38 росіяни, ймовірно, з САУ тричі відкривали вогонь по району поблизу села Красний Хутір.

В обох випадках втрат серед о/с та техніки не було. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, напередодні російські військові міномети атакували Чернігівську та Сумську області.

Крім того, 27 січня російські окупанти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

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