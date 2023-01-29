Войска РФ нанесли удары по приграничью Черниговской области из артиллерии и минометов

Так, в период с 12:20 до 12:30 оккупанты восемь раз нанесли удары в районе села Хреновка предположительно из миномета 120 мм.

При этом с 12:30 до 12:38 россияне предположительно из САУ трижды открывали огонь по району вблизи села Красный Хутор.

В обоих случаях потерь среди о/с и техники не было. Также информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, накануне российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.

Кроме того, 27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

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