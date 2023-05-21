Війська РФ у Запорізькій області переобладнують школи у шпиталі, - Генштаб

"Російські окупанти продовжують переобладнати навчальні заклади у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи. Зокрема, загальноосвітню школу у селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області загарбники перетворили на польові госпіталі", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними українських військових, на лікуванні там перебувають близько 50 окупантів із пораненнями різного ступеня важкості.

Ситуація на Запорізькому напрямі

Незважаючи на те, що в останні місяці на Запорізькому напрямку великих наступальних, або оборонних операцій не ведеться, війська РФ регулярно обстрілюють прифронтові населені пункти та позиції ЗСУ з артилерії та РСЗВ, а також із застосуванням дронів і авіабомб, що пікірують.

Про важливість напряму говорить і робота окупантів щодо посилення підрозділів на даній ділянці фронту. Так, нещодавно Росія перекинула на тимчасово окуповані території Запорізької області загони "кадировців".

Також раніше російські окупанти оголосили масову "евакуацію" у Запорізькій області , проте місцеві не охоче погоджуються залишати свої будинки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді бігти до Криму чи Росії.

Крім того, росіяни з води будують лінії оборони у захопленій частині Запорізької області. Загарбники спеціально затоплюють поля, щоби спробувати ускладнити рух української техніки під час контрнаступу.