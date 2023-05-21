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Войска РФ в Запорожской области переоборудывают школы в госпитали, - Генштаб

Фото: войска РФ в Запорожской области переделывают школы в госпитали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные на временно оккупированной части Запорожской области переделывают школы в госпитали из-за большого количества раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают переоборудовать учебные заведения во временно оккупированных населенных пунктах Украины под военные медицинские учреждения. В частности, общеобразовательную школу в поселке Азов Запорожской области и дошкольное учебное заведение в поселке Гладковка Херсонской области захватчики превратили в полевые госпитали", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

По данным украинских военных, на лечении там находятся около 50 оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Ситуация на Запорожском направлении

Несмотря на то, что в последние месяцы на Запорожском направлении крупных наступательных, или оборонительных операций не ведется, войска РФ регулярно обстреливают прифронтовые населенные пункты и позиции ВСУ из артиллерии и РСЗО, а также с применением дронов и пикирующих авиабомб.

О важности направления говорит и работа оккупантов по усилению подразделений на данном участке фронта. Так, недавно Россия перебросила на временно оккупированные территории Запорожской области отряды "кадыровцев".

Также ранее российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Кроме того, россияне из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники во время контрнаступления.

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