UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ забороняють українцям залишати затоплені населені пункти, - Генштаб

Фото: війська РФ забороняють українцям залишати затоплені населені пункти (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ дозволяють залишати затоплені населені пункти тимчасово окупованої Херсонської області лише людям із російськими паспортами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У населених пунктах тимчасово окупованої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки вчиненого ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів лише людям із російськими паспортами", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що окупанти силою виганяють зі своїх вцілілих жител людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що електростанція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС . Президент Володимир Зеленський упевнений, що росіяни замінували та підірвали греблю.

Російські окупанти замість допомоги людям у затоплених населених пунктах заборонили евакуацію з одного із населених пунктів у Херсонській області , яке підтопило через підрив Каховської ГЕС. Також вони напередодні підриву ГЕС почали активніше мародерити на тимчасово окупованих територіях.

Усі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та його наслідків читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая КаховкаГенштаб ВСУВторгнення Росії до України