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Войска РФ запрещают украинцам покидать затопленные населенные пункты, - Генштаб

Фото: войска РФ запрещают украинцам покидать затопленные населенные пункты (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ разрешают покидать затопленные населенные пункты временно оккупированной Херсонской области только людям с российскими паспортами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В населенных пунктах временно оккупированной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что оккупанты силой изгоняют из собственных уцелевших жилищ людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне ночью 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что электростанция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и подорвали плотину.

Российские оккупанты вместо помощи людям в затопленных населенных пунктах запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС. Также они накануне подрыва ГЭС начали активнее мародерить на временно оккупированных территориях.

Все подробности относительно подрыва Каховской ГЭС и его последствий читайте в материале РБК-Украина.

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