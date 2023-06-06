Війська РФ забирають частину Чорноморського флоту з Криму, щоб мінімізувати втрати, - ISW

Командування Чорноморського флоту РФ намагається вберегти кораблі від атак і частково перекидає їх із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків ISW, російські війська перекидають логістичні центри Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська Краснодарського краю. Окупанти переміщують логістичні центри через масові проблеми з логістикою та забезпеченням боєприпасами в окупованому Криму.

Російські десантні кораблі продовжують маневрувати у Чорному морі та заходити до Севастополя, але вектор їхнього базування, схоже, зміщується у бік Новоросійська. Нещодавні удари по російських районах зосередження, логістичним вузлам та транспортним об'єктам на півдні України також викликали підвищену занепокоєння щодо безпеки Чорноморського флоту, і цей факт, швидше за все, відображає переміщення кораблів до Краснодарського краю.

Ключові висновки ISW: