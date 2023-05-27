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В СБУ висловилися про унікальну спецоперацію, що пошкодила російські кораблі у Севастополі

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Субота 27 травня 2023 02:21
В СБУ висловилися про унікальну спецоперацію, що пошкодила російські кораблі у Севастополі Фото: Василь Малюк, голова СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Володимир Костирін

Пошкодження чотирьох кораблів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму у Севастопольській бухті у жовтні минулого року внаслідок атаки морських дронів було спецоперацією, автором якої виступала Служба безпеки України.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Дмитру Комарову для проекту "Рік. За кадром. Глава СБУ".

Він зазначив, що ця успішна атака на флот російських загарбників стала унікальною спецоперацією.

"Стосовно ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його", - розповів Малюк.

Ця операція проводилася СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ, додав він.

Атака на кораблі ЧФ РФ у Севастопольській бухті

У тимчасово окупованому Севастополі 29 жовтня 2022 пролунали вибухи, після чого зникла електрика в районі Південної бухти. Після цього гауляйтер Севастополя заявив про атаку БПЛА та надводного безпілотника, яку відбивають кораблі ЧФ РФ в акваторії Севастопольської бухти.

Тоді радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ, серед них десантний корабель і фрегат "Адмірал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", з якого окупанти обстрілювали Україну.

Перед цим в Силах оборони попереджали, що Чорноморський флот РФ на тлі "бавовни" в Криму практично перебуває у своєрідній "пастці", позаяк окупанти навіть якщо й забажають, то не мають можливості його вивести з Чорного моря, а лише розосередити.

Додамо, що днями, 24 травня, стало відомо про атаку дронів на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі. В Міноборони РФ тоді заявили, що три безпілотні катери здійснили спробу атакувати судна, і що начебто що всі цілі були знищені. Водночас голова Міноборони України Олексій Резніков підтвердив "зустріч" російського корабля "Іван Хурс" з нашим безпілотником, показавши відео.

Нагадаємо, перед цим голова СБУ Малюк розповів, що спецслужба здійснювала "певні заходи" щодо підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року.

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