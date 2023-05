В СБУ висловилися про унікальну спецоперацію, що пошкодила російські кораблі у Севастополі

Він зазначив, що ця успішна атака на флот російських загарбників стала унікальною спецоперацією.

"Стосовно ситуації з кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, то СБУ була автором того оперативного задуму і реалізовувала його", - розповів Малюк.

Ця операція проводилася СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ, додав він.

У тимчасово окупованому Севастополі 29 жовтня 2022 пролунали вибухи, після чого зникла електрика в районі Південної бухти. Після цього гауляйтер Севастополя заявив про атаку БПЛА та надводного безпілотника, яку відбивають кораблі ЧФ РФ в акваторії Севастопольської бухти.

Тоді радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ, серед них десантний корабель і фрегат "Адмірал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", з якого окупанти обстрілювали Україну.

Перед цим в Силах оборони попереджали, що Чорноморський флот РФ на тлі "бавовни" в Криму практично перебуває у своєрідній "пастці", позаяк окупанти навіть якщо й забажають, то не мають можливості його вивести з Чорного моря, а лише розосередити.

Додамо, що днями, 24 травня, стало відомо про атаку дронів на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який знаходився в Чорному морі. В Міноборони РФ тоді заявили, що три безпілотні катери здійснили спробу атакувати судна, і що начебто що всі цілі були знищені. Водночас голова Міноборони України Олексій Резніков підтвердив "зустріч" російського корабля "Іван Хурс" з нашим безпілотником, показавши відео.

