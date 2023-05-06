Війська РФ, ймовірно, відмовилися від атак на Бахмут, очікуючи на контрнаступ ЗСУ, - ISW

Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут на користь підготовки до очікуваного контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Таким чином російські військові можуть поставити ПВК "Вагнера" та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.
Пригожин випустив серію відеороликів, в яких оголосив, що бойовики "Вагнера" підуть з Бахмута 10 травня, якщо вони не отримають необхідні запаси, і зробив особливо різкі та емоційні атаки на начальника Генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Бачний і внутрішній гнів Пригожина в одному з останніх відео говорить про те, що Міноборони РФ, ймовірно, відмінило пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій таким чином, що це може серйозно підірвати здатність бойовиків "Вагнера" ефективно діяти.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують постійні обстріли Бахмута. Але українські захисники тримають оборону.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни стягують до міста "вагнерівців", щоб окупувати його до 9 травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.