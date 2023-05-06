Войска РФ, вероятно, отказались от атак на Бахмут, ожидая контрнаступления ВСУ, - ISW

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Таким образом российские военные могут поставить ЧВК "Вагнера" и ее руководителя Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.
Пригожин выпустил серию видеороликов, в которых объявил, что боевики "Вагнера" уйдут из Бахмута 10 мая, если они не получат необходимые припасы, и предпринял особенно резкие и эмоциональные атаки на начальника Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.
Видимый и внутренний гнев Пригожина в одном из последних видео говорит о том, что Минобороны РФ, вероятно, отменило приоритет Бахмута и переместило оперативный центр в другое место на театре военных действий таким образом, что это может серьезно подорвать способность боевиков "Вагнера" действовать эффективно.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы Бахмута. Но украинские защитники держат оборону.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне стягивают в город "вагнеровцев", чтобы оккупировать его до 9 мая.
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