Війська РФ вночі вдарили по Львівській області: пошкоджене підприємство, є проблеми зі світлом

"Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні", - зазначив Козицький.

За його словами, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі області.

Він також додав, що у декількох селах під Львовом зафіксовані проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.