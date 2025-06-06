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Війська РФ вночі вдарили по Львівській області: пошкоджене підприємство, є проблеми зі світлом

Фото: війська РФ вночі вдарили по Львівської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі вдарили по Львівській області за допомогою дронів-камікадзе та крилатих ракет. В результаті пошкоджено промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького

"Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні", - зазначив Козицький.

За його словами, пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі області.

Він також додав, що у декількох селах під Львовом зафіксовані проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

Удари РФ по західним областям 6 червня

Російські війська сьогодні вночі масово атакували кілька регіонів заходу України. Так, у Тернополі повідомляють про "прильоти" по інфраструктурі, перебої зі світлом та задимлення. Внаслідок обстрілу частина Тернополя без електроенергії, тиск води по місту понижений.

У Луцьку після удару "Шахедами" та ракетами пошкоджені будинки, навчальні заклади, є постраждалі. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який був частково зруйнований. Загалом Луцьк атакували 15 ворожих дронів та шість ракет.

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