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Войска РФ ночью ударили по Львовской области: повреждено предприятие, есть проблемы со светом

Фото: войска РФ ночью ударили по Львовской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью ударили по Львовской области с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет. В результате поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОГА Максима Козицкого

"Этой ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне", - отметил Козицкий.

По его словам, повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе области.

Он также добавил, что в нескольких селах под Львовом зафиксированы проблемы с работой линий электропередач. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

 

Удары РФ по западным областям 6 июня

Российские войска сегодня ночью массово атаковали несколько регионов запада Украины. Так, в Тернополе сообщают о "прилетах" по инфраструктуре, перебоях со светом и задымлении. В результате обстрела часть Тернополя без электроэнергии, давление воды по городу понижено.

В Луцке после удара "Шахедами" и ракетами повреждены дома, учебные заведения, есть пострадавшие. Председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен. Всего Луцк атаковали 15 вражеских дронов и шесть ракет.

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