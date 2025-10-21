Війська РФ вночі вдарили по енергетиці у двох областях

Російські війська атакували об'єкти енергетики у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго" та повідомлення Міненерго.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону. Відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація", - зазначили енергетики.

Повідомляється, що через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як змінилось споживання електроенергії

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 1,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина таких змін – встановлення сонячної погоди у західних та частині південних областей України.

Це зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також похолодання на всій території України.