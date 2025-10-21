ua en ru
Войска РФ ночью ударили по энергетике в двух областях

Вторник 21 октября 2025 10:34
Войска РФ ночью ударили по энергетике в двух областях Фото: войска РФ ночью ударили по энергетике в двух областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали объекты энергетики в Черниговской и Днепропетровской областях. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в Чернигове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго" и сообщение Минэнерго.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона. Восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили энергетики.

Сообщается, что из-за последствий предыдущих российских обстрелов сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как изменилось потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины.

Это обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина изменений - традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также похолодание на всей территории Украины.

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В частности, зафиксированы попадания в энергообъекты.

По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

По данным "Укрэнерго", все пользователи в Черниговской области до конца дня должны быть со светом. Ремонтные бригады активно работают над восстановлением электроснабжения.

Электроэнергия Вторжение России в Украину Графики отключения света
