Войска РФ ночью ударили по энергетике в двух областях
Российские войска атаковали объекты энергетики в Черниговской и Днепропетровской областях. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в Чернигове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго" и сообщение Минэнерго.
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. В результате обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона. Восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью", - отметили энергетики.
Сообщается, что из-за последствий предыдущих российских обстрелов сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Как изменилось потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,4% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - установление солнечной погоды в западных и части южных областей Украины.
Это обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.
Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня. Причина изменений - традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели, а также похолодание на всей территории Украины.
Напомним, сегодня ночью РФ нанесла массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В частности, зафиксированы попадания в энергообъекты.
По данным ОВА, за прошедшие сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".
По данным "Укрэнерго", все пользователи в Черниговской области до конца дня должны быть со светом. Ремонтные бригады активно работают над восстановлением электроснабжения.