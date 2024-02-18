Війська РФ вночі вдарили безпілотниками по Полтавській області: в ОВА назвали наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Вночі ворог атакував Полтавську область безпілотниками. Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.

За його словами, це призвело до пожежі, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Обстріли 17 лютого

Нагадаємо, вчора окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок удару було пошкоджено три двоповерхові житлові будинки, а також зруйновано приватний сектор. З-під завалів рятувальники витягли чотирьох постраждалих, але там ще можуть бути люди.

Крім того, близько 14.00 російські військові атакували територію Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав місцевий чоловік. Згодом стало відомо також про обстріл Сумської області. Там внаслідок російської атаки загнув місцевий житель.

Пізно ввечері росіяни також завдали серії ударів по Донецькій області. Під вогнем зокрема опинилися Слов'янськ та Краматорськ. Краматорськом росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор, відомо про двох загиблих.