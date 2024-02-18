ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вночі вдарили безпілотниками по Полтавській області: в ОВА назвали наслідки

Неділя 18 лютого 2024 07:50
UA EN RU
Війська РФ вночі вдарили безпілотниками по Полтавській області: в ОВА назвали наслідки Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 лютого, атакували територію Полтавської області дронами-камікадзе, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Вночі ворог атакував Полтавську область безпілотниками. Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.

За його словами, це призвело до пожежі, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Обстріли 17 лютого

Нагадаємо, вчора окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок удару було пошкоджено три двоповерхові житлові будинки, а також зруйновано приватний сектор. З-під завалів рятувальники витягли чотирьох постраждалих, але там ще можуть бути люди.

Крім того, близько 14.00 російські військові атакували територію Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав місцевий чоловік. Згодом стало відомо також про обстріл Сумської області. Там внаслідок російської атаки загнув місцевий житель.

Пізно ввечері росіяни також завдали серії ударів по Донецькій області. Під вогнем зокрема опинилися Слов'янськ та Краматорськ. Краматорськом росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор, відомо про двох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область Вторгнення Росії до України Дрони
NEWS
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті