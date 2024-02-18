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Войска РФ ночью ударили беспилотниками по Полтавской области: в ОВА назвали последствия

Воскресенье 18 февраля 2024 07:50
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Войска РФ ночью ударили беспилотниками по Полтавской области: в ОВА назвали последствия Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 февраля, атаковали территорию Полтавской области дронами-камикадзе, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область беспилотниками. Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района", - говорится в сообщении главы Полтавской ОВА.

По его словам, это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Обстрелы 17 февраля

Напомним, вчера оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск в Харьковской области. В результате удара были повреждены три двухэтажных жилых дома, а также разрушен частный сектор. Из-под завалов спасатели извлекли четырех пострадавших, но там могут быть еще люди.

Кроме того, около 14:00 российские военные атаковали территорию Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской атаки загнул местный житель.

Поздно вечером россияне также нанесли серию ударов по Донецкой области. Под огнем в частности оказались Славянск и Краматорск. По Краматорску россияне выпустили три ракеты. Попали в промзону и частный сектор, известно о двух погибших.

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