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Війська РФ вночі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Фото: війська РФ вночі обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 24 квітня, обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Повідомляється, що окупанти били по місту із важкої артилерії. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки нічної атаки ще з'ясовують рятувальники. На місці ударів працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що вчора російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних жителів.

Також раніше росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою БПЛА.

Крім того, 19 квітня окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, є пошкодження.

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