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Росіяни атакували Нікополь дронами: є руйнування та постраждалі

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Нікополь, Неділя 23 квітня 2023 17:39
Росіяни атакували Нікополь дронами: є руйнування та постраждалі Фото: росіяни атакували Нікополь дронами (facebook.com/oleksandrsayuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові атакували Нікополь за допомогою безпілотників у неділю, 23 квітня. Внаслідок атаки є постраждалі серед мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Нікополя Олександра Саюка.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль, 1 людину поранено, 2 травмовано на зараз", - написав він.

Окрім того, через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.

Спеціалісти вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.

Нагадаємо, вчора ввечері, росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою БПЛА.

Окрім того, 19 квітня, окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, є пошкодження.

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Нікополь Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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