Окупанти за допомогою безпілотника вдарили по Дніпропетровській області

Війська РФ вчора пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних. Не залишають у спокої Нікопольський район. Пізнього вечора вдарили по Марганецькій громаді. Застосували безпілотник. З нього скинули вибуховий снаряд", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, на щастя люди не постраждали. Територія удару обстежується рятувальниками та іншими екстреними службами.