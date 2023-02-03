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Війська РФ вночі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Фото: війська РФ вночі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 3 лютого, із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Протягом ночі армія Росії здійснила обстріл міста Нікополь з використанням ствольної артилерії. Наразі триває огляд місць вибухів. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні Євтушенка

За його словами, в межах інших територій району ніч пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустили понад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Також 30 січня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

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