Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

Российские военные сегодня ночью, 3 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"В течение ночи армия России произвела обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии. Сейчас идет осмотр мест взрывов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении Евтушенко
По его словам, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.
Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.
Напомним, что во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.
Также 30 января оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.
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