Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

"В течение ночи армия России произвела обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии. Сейчас идет осмотр мест взрывов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении Евтушенко

По его словам, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.