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Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

Фото: войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 3 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"В течение ночи армия России произвела обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии. Сейчас идет осмотр мест взрывов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении Евтушенко

По его словам, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.

Напомним, что во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Также 30 января оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

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НикопольДнепропетровская областьВторжение России в Украину